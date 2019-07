Santa Cristina tanca diversos carrers al centre per la celebració de la Festa Major

La celebració de la Festa major de Santa Cristina d'Aro, amb un programa que aplega 39 activitats, comportarà, de manera puntual, diversos talls de carrers.

Així, les afectacions al trànsit seran els dies 19, 20, 21, 22 i 24 de juliol. Algunes de les més importants són: el divendres 19, de les 10 de la nit a dos quarts d'una de la matinada, a l'Oficina de Turisme, al c/ Pere Geronès, al c/ Comerç, a la Teulera, a l'av. Ridaura; el dissabte 20 de dos quarts de 6 a les 6 de la tarda a la pl. 1 d'Octubre, de les tres a les 10 del vespre al c/ Teulera, l'Oficina de Turisme, al c/ Pere Geronès i al c/ Professor Dr. Josep Trueta, i, d'un quart d'11 a dos quarts de 12 del vespre, al c/ Pablo Picasso, c/ Dr. Casals, c/ Pau Casals, c/ Joan Miró; el diumenge 21, de les 6 a un quart de 10, al c/ Teulera, entre d'altres.