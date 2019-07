Rescaten quatre persones que havien naufragat a Platja d'Aro

Quatre persones van haver de ser rescatades de l'aigua diumenge després que l'embarcació de lloguer amb la qual navegaven xoqués contra unes roques. Els fets van tenir lloc a la zona de Roques Planes, i els navegants van poder arribar a port sanes i estalvi abans que l'embarcació comencés a enfonsar-se.

La Policia Local de Platja d'Aro explica que una embarcació del seu cos va participar en l'actuació juntament amb una moto d'aigua dels serveis de Proactiva Open Arms.

Precisament va ser Open Arms qui va avisar a la policia local que quan s'hi van desplaçar van observar com el propietari de l'embarcació havia resultat ferit a l'intentar que l'embarcació no xoqués més amb les roques i evitar més danys. A més, asseguren, el propietari hauria requerit atenció hospitalària.



Treure la barca de l'aigua

La policia desconeix els motius pels quals l'embarcació va xocar contra les roques però explica que els mateixos afectats van denunciar que el motiu haurien estat les suposades onades causades per altres embarcacions que sortien del port a gran velocitat. Per altra banda, els serveis de la policia local del municipi van remolcar l'embarcació fins a port on aquesta va ser revisada.

Segons el mateix cos , aquest tipus d'actuacions no són havituals, però, celebren que les persones afectades que navegaven dins l'embarcació d'esbarxo poguessin sortir de l'aigua sense mals majors.