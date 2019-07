El supermercat Lidl obre per primer cop les portes a la Bisbal

El supermercat Lidl va obrir ahir la seva primera botiga a la Bisbal d'Empordà. L'establiment està ubicat a l'avinguda Josep Tarradellas i la companyia ha invertit 3 milions d'euros en la construcció i l'equipament de l'establiment.

El supermercat donarà servei al municipi i a altres zones de l'interior de la comarca del Baix Empordà, com Monells, Cruïlles o Fonteta. La botiga comptarà amb una sala comercial de 900 metres quadrats, on els productes frescos tindran un ampli protagonisme i hi haurà referències d'origen local, com el vi Blanc Pescador. A banda, la cadena de supermercats ha creat 10 nous llocs de treball destinats a empleats locals, en el qual treballaran unes 20 persones. L'establiment obre de dilluns a diumenge de 9 a 22 hores i disposa de 80 places d'aparcament.