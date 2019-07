Les campanes de Santa Maria tornen a sonar a Castell d'Aro

Les campanes de l'església Santa Maria de Castell d'Aro, a Castell- Platja d'Aro, tornen a sonar com ho feien després de l'actuació que es va fer ahir per arranjar el rellotge i toc de campanes del campanar. Les tasques van requerir la intervenció d'una grua de grans dimensions, ja que no s'hi pot accedir per l'interior de l'edifici. La feina ha servit per arreglar i restaurar els materials i, ara, poden recuperar el so que fa temps havien perdut. «Us haig de dir que com a veí de proximitat les trobava a faltar», va explicar ahir l'alcalde, Maurici Jiménez, a les xarxes socials.