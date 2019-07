Platja d'Aro recupera la bassa temporal de Puig Pinell per preservar la fauna

Castell-Platja d'Aro torna a tenir activa la bassa temporal de Puig Pinell. És un pas petit, asseguren els promotors de la iniciativa, però «creiem que és important per preservar la fauna i flora del municipi». La proposta ha arribat per part de l'associació naturalista Grup Natura Sterna i ha comptat amb la col·laboració de l'ADF Gavarres Marítima i de l'Ajuntament de Platja d'Aro. Segons expliquen, les basses temporals -com la que acaben d'arreglar- a causa dels canvis climatològics i socials són elements de la geologia que s'estan assecant i estem perdent al nostre entorn. Al mateix temps, es tracta d'espais on conviuen sobretot espècies animals com les granotes, els trions, les salamandres i els gripaus.

«La majoria de basses naturals o artificials ara estan abandonades, però tenien una funció biològica en el nostre ecosistema», explica Jaume Ramot, el president del grup Natura Sterna. El cas del paratge de Puig Pinell «es tracta d'una bassa que hi havia estat i ara havia desaparegut», assegura la regidora d'Urbanisme i Gestió Territorial, Montse Rovira; «hem vist la viabilitat de recuperar-la i ho hem fet per recuperar la biodiversitat de l'entorn», afegeix.

El procés va començar fa mesos quan es va detectar que l'espai s'omplia amb l'aigua de la pluja i es va pensar en la possibilitat de recuperar-lo. Com que els terrenys són municipals, la primera actuació la van fer els ADF amb una primera estassada fa tres mesos, després el Grup Natura Sterna va realitzar una neteja més intensa del terreny i finalment el consistori i les ADF hi van portar l'aigua la setmana passada. En el cas de l'Ajuntament, hi van posar tres cisternes d'aigua de pou. Ara, hi ha un període d'estudi per comprovar si l'aigua aguanta i, si el procés resulta exitós, l'objectiu és preparar rètols per explicar la funció i el procés de la bassa.