La comunitat musulmana de Palafrugell reclama un espai per celebrar la Festa del Xai

La comunitat musulmana de Palafrugell denuncia que de moment no pot celebrar la Festa del Sacrifici a causa del tancament de l'escorxador l'agost passat al municipi. Com a alternativa, el consistori ha proporcionat informació sobre escorxadors de poblacions veïnes i el dilluns se celebrarà una reunió amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, que tampoc té escorxador, per mirar de trobar una solució.

Segons el president de la comunitat musulmana de la població, Abdelhakim El Bachiri, el consistori els ha facilitat el contacte dels escorxadors de Verges i Santa Cristina d'Aro. Això no obstant, s'han posat en contacte amb el de Santa Cristina, on no seria possible per disponibilitat d'espai. «Volem que es trobi una solució», demana El Bachiri. «L'escorxador està inutilitzat» explica l'alcalde, Josep Piferrer, «antigament tenim permís i controls de sanitat». Des del consistori hem proporcionat contactes d'escorxadors propers i tenim una reunió el dilluns amb l'alcalde de Torrella de Montgrí -que tampoc té escorxador- per saber quines alternatives hi ha.



Explorar més vies

Per la seva banda, l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, assegura que hi ha solucions i que es pot gestionar sanitàriament. De fet, a Torroella l'any passat es va gestionar a través de les carnisseries, explica, a Salt també funciona així. De totes maneres, apunta, «la Generalitat ens hauria d'ajudar perquè cada vegada hi ha menys escorxadors i el que no pot ser és que es faci la matança sense condicions sanitàries».

La Festa del Sacrifici o Festa del Xai, és la principal celebració del calendari islàmic i coincideix amb el final del període de pelegrinatge que cada any fan a la Meca milers de persones. Aquest dia, en tot el món islàmic, les famílies maten un animal de manera ritual en què la família es queda una part de l'animal i l'altra la comparteix.