Santa Cristina d'Aro aprova abandonar l'ús del glifosat

La junta de govern de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a proposta de l'àrea de Medi Ambient, ha acordat deixar d'utilitzar l'herbicida glifosat per la gestió vegetal. Segons la junta, la decisió s'ha pres pels «efectes cancerígens envers la salut humana» i per l'«evidència contrastada dels efectes perniciosos sobre les poblacions d'importants comunitats d'animals silvestres, com ara les abelles».

Així, el regidor de Medi Ambient, David Segarra, explica que els serveis municipals de jardineria deixen d'usar aquest herbicida de manera immediata. Amb aquest acord, Santa Cristina d'Aro s'afegeix al llistat de municipis gironins i catalans que han prohibit l'ús d'aquest producte fitosanitari molt emprat per combatre les males herbes. Un dels més recents va ser la setmana passada amb l'aprovació de l'eliminació del producte per part de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.