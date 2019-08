Demanen que l'escola de futbol Baix Ter aparti el coordinador acusat d'abusos sexuals

El grup municipal de Compromís per Torroella va entrar una instància a l'Ajuntament reclamant que faci les accions necessàries perquè l'escola de futbol Baix Ter aparti el coordinador de futbol base, que té una denúncia per abusos sexuals a menors a la Bisbal d'Empordà. El club va incorporar-lo aquest juliol passat després que l'equip del Monells i el Departament d'Educació l'apartessin fins que es resolgués el cas. L'home està acusat per una antiga alumna seva de l'Escola Mas Clarà de la Bisbal de fer-li tocaments en dues ocasions quan estaven fora del centre. Compromís per Torroella explica que el dijous passat en el ple ordinari, una mare va fer la mateixa petició a l'alcalde, i va revelar que diversos pares han tret els seus fills de l'Escola Baix Ter arran de l'arribada del nou coordinador. El cas va saltar als mitjans de comunicació el mes d'abril quan l'exalumna va posar una denúncia als Mossos d'Esquadra on explicava que el professor havia abusat d'ella el 1995, fent-li tocaments a la vagina en dues ocasions. Aleshores, Ensenyament el va apartar de manera provisional ja que després es va tornar a incorporar. Arran de la denúncia pública de la dona, el professor va agafar la baixa i no va tornar a exercir. Abans que el Departament prengués la decisió d'apartar-lo per segona vegada, l'equip de futbol del Monells va decidir fer-lo fora de les seves responsabilitats. L'home entrenava l'equip Aleví B de futbol i a més coordinava un centenar de joves d'entre 10 i 17 anys de diferents categories. Segons van relatar fonts del club, l'home no va tenir mai cap problema per obtenir el certificat de penals, necessari per poder treballar amb menors d'edat. També se'l tenia molt ben considerat al club.El Baix Ter va decidir incorporar-lo com a coordinador del futbol base.