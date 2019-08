El festival Amb So de Cobla de Palamós es consolida i arriba als 6.000 espectadors

El festival Amb So de Cobla de Palamós (Baix Empordà) ha tancat la seva tercera edició amb millors xifres que l'any passat. En total, pels diferents espectacles que s'hi podien veure hi han passat prop de 6.000 espectadors, el que fa que des de l'organització considerin que es tracta d'un festival consolidat. "La veritat és que molta gent se l'espera i et permet escoltar moltes propostes de creadors, i això atrau", assenyala el director de l'Amb So de Cobla, Adrià Bauzó. El concert d'Obeses d'aquest dissabte o el de divendres amb Llibert Fortuny, tots dos amb el tradicional so sardanístic han estat les dues que més gent han congregat i les que més expectació han tingut.

En aquest sentit, l'actuació d'Obeses, que va presentar el seu nou espectacle al costat de la cobla Berga Jove, va significar "un punt d'inflexió en la programació del festival" a criteri de Bauzó, ja que es va convertir en una proposta multitudinària seguida per un públic molt divers. Tot plegat, per seguir l'estrena dels arranjaments fets pel líder del grup, el cantant Arnau Tordera.

La proposta tindrà continuïtat i, igualment com en els casos de Llibert Fortuny i del NewCat, també es podran veure en la propera edició de la Fira Mediterrània de Manresa, l'octubre vinent.

El de Llibert Fortuny ha estat una de les sorpreses del festival. Bauzó explica que el concert de cobla compassant una base electrònica va agradar. "Es tracta d'un artista molt radical i li proposes que toqui acompanyat de cobla. Això sorprèn i agrada", remarca Bauzó.

Fer xarxa entre festivals

Una de les principals voluntats del festival és, explica el director, és també "crear xarxa" amb altres tradicionals de Catalunya com la Fira Mediterrània de Manresa o el Dansàneu, per tal d'oferir un ventall de possibilitats a aquesta música que compta amb més de 150 anys d'història.

De fet, Bauzó assenyala que l'objectiu és també "obrir" el so de la cobla. "No volem atraure els sardanistes que tota la vida han tingut aquesta música al cap. Volem ser un festival de música, que utilitza la cobla", subratlla.

Això provoca que els amants de la cobla siguin els que s'interessin per un festival com aquest, i això els fa descobrir artistes com Obeses o Llibert Fortuny per qui segurament no s'hi haurien interessat si no fos per l'Amb So de Cobla. "És molt curiós perquè sorgeix una sinergia inversa", ha reblat el director.