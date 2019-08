La festa digital de Palamós canvia el nom per Tecnofan Party

Després de quatre edicions amb una gran participació i èxit en totes les activitats, la Palamós Lan Party enguany canvia de nom i passa a anomenar-se Tecnofan Party. Així, la festa de la cultura digital a Palamós oferirà novetats per endinsar-se en el món de les tecnologies i els videojocs.

La Tecnofan Party se celebrarà els propers dies 6, 7 i 8 de setembre en horari de matí de 10 a 14 h i de tardes de 17 a 21.30 h, a la Nau dels 50 metres de Palamós, ubicada a la plaça del Suro.

L'activitat és organitzada per l'entitat Palamós Tecnofan i pel Departament de Joventut de l'Ajuntament de Palamós.



Més novetats

Segons el consistori, un any més la recerca i la innovació seran protagonistes de la Tecnofan Party, amb una àmplia oferta de tornejos en xarxa de videojocs, exposicions retro, tallers i cursos, conferències i xerrades, així com una àmplia zona Lan on poder jugar i aprendre amb les noves tecnologies.

Una de les principals novetats de l'edició d'enguany serà la SEO Lan Party, un esdeveniment gratuït dirigit als apassionats del Màrqueting Digital dins l'especialitat del SEO. La jornada s'iniciarà el dissabte 7 de setembre a les 9.30 h i s'allargarà fins les 20 h del vespre amb conferències a càrrec de diferents ponents especialistes en el tema. La SEO Lan Party s'emmarca dins les activitats de la Tecnofan Party 2019 amb l'objectiu d'oferir activitats professionals que es complementin amb les més lúdiques de la festa.

Entre altres novetats de l'esdeveniment, destaca que enguany també hi haurà una zona d'exposició per a emprenedors, per donar veu als projectes innovadors vinculats al món de les noves tecnologies i la informàtica. Qui ho vulgui podrà presentar el seu projecte durant els dies de la festa de la cultura digital de Palamós.

La Tecnofan Party comptarà també amb la presència de l'associació Girosmash, que estarà ubicada a la zona Nintendo de la fira i on hi haurà diferents tornejos.