Costes instal·larà boies a la zona de cap Roig per frenar «botellons» al mar

El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, va anunciar ahir un acord amb l'Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar boies ecològiques de fondeig a les cales d'en Massoni i de la Banyera de la Russa, a la zona de cap Roig. Amb aquesta mesura es vol evitar que es repeteixin les aglomeracions d'embarcacions per organitzar festes, tal com ha denunciat la plataforma Salvem el Golfet.





Actuació de la policia

Segons l'entitat, aquest dissabte s'hi van reunir una quarantena de barques, tot i que aquesta no és la primera vegada que passa. El subdelegat ha avançat que amb la instal·lació de les boies es permetrà que la Guàrdia Civil pugui actuar en cas de repetir-se un cas similar. La mesura arriba després que els espais de la cala d'en Massoni i la Banyera de la Russa de Palafrugell es convertissin aquest dissabte en l'escenari d'una festa il·legal improvisada amb més de 40 embarcacions i, de fet, fa aproximadament un mes va passar una situació similar que una usuària de Twitter ja va denunciar a les xarxes socials.En el cas d'aquest dissabte, Salvem el Golfet ha denunciat que la convocatòria es va fer a través d'un compte d'Instagram en el qual s'animava la gent a venir a partir de la una del migdia i portar alcohol per gaudir de la festa.Aquesta zona es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Cap Roig. Per aquest mateix motiu, l'entitat ecologista ha demanat a l' Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras que acabin amb aquesta situació. Concretament proposen que s'instal·lin boies ecològiques i es prohibeixi el fondeig de les embarcacions. També han sol·licitat que es posin boies per delimitar l'entrada a aquestes zones protegides i que s'augmenti la vigilància marítima per impedir aquestes concentracions de barques. Precisament l'entitat ja havia presentat dues instàncies amb les mateixes demandes l'any passat. Només l'Ajuntament de Palafrugell va respondre a les peticions, i va avançar que s'inclourien en el Pla d'Usos del litoral de 2019. Tot i així, l'Ajuntament els va dir que aquest pla encara no s'ha desenvolupat i per això no s'han instal·lat les boies.Ara, finalment es resoldrà la situació després del compromís del subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, amb els ajuntaments de Palafrugell i Mont-ras. Bramon ha destacat que amb la col·locació d'aquesta línia de boies es permetrà actuar a la Guàrdia Civil en cas que es repeteixin les aglomeracions de les embarcacions. Les boies de fondeig permeten als vaixells amarrar-se tan sols en els punts que hi ha instal·lats, però en cap cas les embarcacions es poden unir entre elles. A més, la col·locació d'aquestes boies també impedeix a les embarcacions que fondegin tirant l'àncora i tan sols ho poden fer lligant-se als punts habilitats.