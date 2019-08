Uns joves volten per Palafrugell amb una persona estirada al sostre del cotxe

Un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials mostra un grup de joves circulant de manera temerària amb una persona al sostre. Els fets van transcendir després que les imatges es fessin virals i causessin la indignació dels veïns.

El succés s'hauria produït en un giratori a la plaça Doctor Trueta de Calella de Palafrugell. La infraestructura uneix l'autovia del nucli municipal amb el nucli mariner palafrugellenc.

Fonts de la Policia Municipal de Palafrugell van confirmar que s'estan investigant els fets per obrir diligències, i hi hauria com a mínim tres persones implicades. Les mateixes fonts van avançar que al llarg del dia d'avui l'Ajuntament del municipi emetrà un comunicat per pronunciar-se sobre el succés.



Els fets

Segons va avançar Ràdio Capital de l'Empordà, les imatges mostren un grup de joves conduint pel giratori un vehicle Volkswagen de color negre mentre un jove treu el cos per la porta del darrere del pilot i un tercer implicat està estirat damunt del cotxe. En un dels revolts, aquest segon arriba a relliscar i caure a terra.

La mateixa emissora indica que la persona que cau del sostre hauria hagut d'anar a l'hospital per la caiguda. Les imatges dels fets es poden visualitzar a la web de Diari de Girona.