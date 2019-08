Els usuaris de la platja per a gossos de Griells, a l'Estartit, demanen més espai

Els usuaris de la platja de gossos de Griells a l'Estartit es queixen que no tenen prou espai. Consideren que la zona que s'ha destinat és «ridícula», i asseguren que quan arriba el migdia s'omple i es fa difícil poder estar tranquil mentre es banyen. La de Griells és l'única platja del Baix Empordà que accepta gossos, per això molts amos reconeixen que «és millor això que res», si bé lamenten que en una platja tan llarga només hi hagi un espai tan reduït per a mascotes.

Com passa a la majoria de platges, no tot l'espai està destinat als gossos, sinó tan sols una part. La platja habilitada per als animals fa aproximadament uns 600 metres quadrats i està delimitada per unes cordes.

El cas és que quan els animals es posen a córrer, en ocasions surten d'aquest espai, fet que provoca el malestar de la resta de banyistes que van sense gos. A més, el lloc habilitat és davant d'un càmping especial per a cans, que es troba al mig de la platja.

«Cada vegada hi ha més gent que passa les vacances amb el gos i caldria tenir-ho en compte», explica la Remei, una de les usuàries. Ella, amb la seva gossa Bruna i la seva parella, busquen platges on poder anar amb l'animal i reconeix que en algunes ocasions opten per espais que no estan regulats, ja que és més fàcil poder trobar lloc.

Per tot plegat els usuaris demanen que l'ampliïn i més tenint en compte que no n'hi ha cap més a la comarca. «A la Rubina d'Empuriabrava està molt millor, és més gran i no has d'estar pendent si el gos surt de la zona o no», assenyala la Carme, que ha vingut amb en Nut, la seva mascota.

Una altra de les queixes té a veure amb el fet de dur lligat l'animal, fins i tot si s'està banyant. Els usuaris asseguren que fins i tot «és perillós», ja que podria arribar a ofegar-se amb la corda. «Jo tinc una corretja de gos que fa dos metres, com ho faig?», es lamenta la Carme.



Advertències a la Gola del Ter

Les dimensions de la platja fa que molta gent decideixi anar a altres zones més apartades on no hi ha tanta gent. És el cas de la gola del Ter, on als matins és habitual veure-hi persones passejant el seu gos.

La policia, però, vigila periòdicament i adverteix als amos que no poden estar en aquella zona i els envia a la platja de Griells, que és la que està habilitada per als animals.