Palafrugell ha invertit 30.000 € a millorar les escoles

L'Ajuntament de Palafrugell ha invertit 30.000 en treballs de reparació a les escoles el municipi. Concretament s'han realitzat obres a les escoles públiques d'ensenyament infantil i primària, així com a les escoles bressol de Tomanyí i Belluguets.

Segons el consistori, la gran majoria de treballs s'han concentrat en la millora de les instal·lacions, com, per exemple, poliment del paviment, repassos de pintura, tasques de neteja, canvis per millorar les instal·lacions del consum energètic i canvis de lampisteria. L'escola Barceló i Matas ha sigut la que més millores ha tingut, ja que ha rehabilitat una part de l'edifici amb obres de millora.