Les Nacions Unides premien el model urbanístic de Torroella

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha rebut un reconeixement dels premis mundials Sustainable Cities And Human Settlements Awards, que convoca el Global Forum on Human Settelments (GFHS), un organisme vinculat a les Nacions Unides. En concret, ha guanyat el guardó en la categoria Punt Global amb Menys Petjada i ha estat seleccionat, entre d'altres motius, per haver establert un bon model de desenvolupament sostenible i resilent, i per la integració de l'ecoturisme en la seva planificació.

Els premis es van lliurar durant la catorzena edició del Global Forum on Human Settlements, que ha tingut lloc els dies 5 i 6 de setembre a Addis Abeba (Etiòpia). Els responsables de recollir el premi han estat l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, la regidora de Destinació Turística, Dúnia Oliveras, i l'assessor turístic municipal, Josep Capellà.

Life Pletera

El comitè avaluador ha destacat el caràcter innovador del Life Pletera i l'aposta per la posada en valor del territori, no només per millorar la qualitat de vida de la població, sinó per la seva capacitat de dinamització turística. A més, ha valorat molt positivament el caràcter demostratiu i que hagi estat un exemple, multidisciplinari, de bones pràctiques per mitigar i adaptar les zones litorals als efectes del canvi climàtic.

L'alcalde de Torroella de Montgrí va manifestar que «aquest nou reconeixement internacional ens encoratja a seguir apostant fort per aquest canvi de model de desenvolupament territorial i de promoció turística, i reconeix l'esforç del municipi durant les darreres dècades».

L'alcalde va participar en una taula rodona on va presentar el cas de Torroella de Montgrí i l'Estartit, com a experiència de regeneració sostenible d'un destí litoral a la Costa Brava. Segons Colomí, «aquesta regeneració ha estat possible gràcies a una bona planificació urbanística, una aposta decidida per la protecció i valorització del territori, inversions en accions específiques en què l'aposta per la sostenibilitat ha estat el factor clau i una promoció de la qualitat i l'excel·lència de la destinació».

Aposta per la sostenibilitat

El guardó que s'ha atorgat aquest setembre a l'Ajuntament de ­Torroella se suma al concedit el passat mes de març, en què Torroella de Montgrí-l'Estartit-Illes Medes va ser escollida com una de les 10 destinacions més sostenibles del món per l'organització internacional Green Destinations.