Un detingut per robar en quatre hotels de S'Agaró

Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols van detenir el passat 6 de setembre, un home, de 32 anys, com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb força. El detingut té nacionalitat espanyola i és veí de Sant Feliu de Guíxols.

Segons els Mossos, l'actuació és resultat d'una investigació oberta durant el mes d'agost després de produir-se una sèrie de robatoris amb orça a l'interior d'habitacions d'hotels amb el mateix modus operandi. Els dos primers fets es van produir el 14 d'agost passat en un hotel de S'Agaró.

El lladre va saltar la tanca perimetral i una vegada dins del recinte, va forçar la porta corredissa de dues habitacions. De l'interior es va emportar un rellotge i uns mil euros. El tercer fet va ocórrer el passat 2 de setembre en un altre hotel de S'Agaró on, amb el mateix modus operandi, va accedir a una habitació i es va endur un ordinador, una motxilla i 800 euros.

Càmeres de seguretat

L'endemà, 3 de setembre, es va produir un quart robatori en un altre establiment hoteler de la mateixa població on va aconseguir sostreure un ordinador portàtil, documentació i 80 euros. Els mossos, després dels primers fets, van iniciar una investigació per tal d'identificar l'autor dels robatoris. Una vegada estudiats diferents indicis i imatges dels establiments, els agents van identificar un home com a presumpte autor dels fets.

La investigació va concloure el passat 6 de setembre amb la detenció del presumpte autor dels fets a Sant Feliu de Guíxols. El detingut, amb nombrosos antecedents, va passar el dia 7 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció un funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.