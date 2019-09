Desarticulat un clan dedicat a la falsificació de roba a Torroella i Ullà

Imatge del material falsificat cedida per la Policia Nacional

Imatge del material falsificat cedida per la Policia Nacional

La Policia Nacional, en una operació conjunta amb l'Agència Tributària, ha detingut tres membres d'una família per la falsificació de peces de vestir i complements de marca, i dos estan investigats per la seva presumpta responsabilitat en un delicte contra la propietat industrial.

En un comunicat, el cos policial ha explicat que la investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada pels representants legals d'una marca de complements, en la qual posaven en coneixement de les autoritats "l'existència d'una societat mercantil que estaria distribuint articles seus".

Les primeres indagacions van conduir a la identificació d'una persona -que ja va estar implicada en una altra operació similar a la Jonquera l'any 2017- i van permetre descobrir l'origen de les falsificacions: una nau industrial a Torroella de Montgrí i una botiga-magatzem a Badalona.

Les dues localitzacions corresponen a una mercantil que té domicili social a Ullà (Girona).

El 'modus operandi' consistia en la importació de bosses, motxilles, carteres, cinturons o moneders amb un disseny de fons "idèntic o similar al de marques de reconegut prestigi", que podrien confondre el consumidor donat el seu semblant.

Un cop amb els productes, els membres de l'organització inserien elements de fornitura de les principals marques en les peces, el que constitueix un "element íntegrament falsificat que vulnera el dret de les marques"

Set milions d'euros

L'operatiu va acabar amb tres persones detingudes com a responsables d'una trama "dedicada a la importació, distribució i venda de complements de marca falsificats", així com dues persones més segueixen investigades per un presumpte delicte contra la propietat industrial.

Fruit de les inspeccions efectuades a la nau de Torroella de Montgrí i al local de Badalona, ??es van intervenir 3.450 cinturons, 2.576 bosses, 1000 moneders i 125 motxilles -a més de 5.551 xapes identificatives de marques comercials-, amb un valor de mercat que "superaria els set milions d'euros".