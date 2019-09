Denuncien a l'AN un regidor cupaire de Torroella per uns tuits "amenaçant" la policia

L'associació Una Policía para el Siglo XXI ha denunciat a l'Audiència Nacional Carles Ventura, regidor de la CUP de Torroella de Montgrí per unes piulades "amenaçant" la policia arran d'uns tuits sobre agents que treballaven en les inundacions pel desbordament del riu Segura.



Les piulades les hauria fet el 14 de setembre. Segons recullen diversos mitjans, el sindicat de policia Jupol va penjar a les xarxes una imatge en la qual es podien veure agents ajudant als afectats per la gota freda.





Ciutadans demana la seva dimissió

L'associació que ara ha denunciat l'edil va reproduir-ho al seu perfil de Twitter afegint el comentari: "Una altra catàstrofe i altra vegada els de sempre donant un cop de mà: el 15M, les joventuts comunistes, els okupes, etc cridant: 'Els carrers seran sempre nostres', bé.... menys si plou.... mai falten a la cita per engrandir el nostre país".Aleshores, el regidor hauria respost en una piulada –que ja ha estat esborrada- amb la frase: "Vaja, que sou els imbècils de sempre però repetint 'segle XXI' cada dos per tres per semblar nous o més moderns. Apa, a mirar sota el cotxe...".En un comunicat, l'associació considera l'escrit una "amenaça" i una "clara al·lusió" a allò que "milers de companys van haver de fer durant tants anys al País Basc". "I recordant a les proclames llençades a les manifestacions pels simpatitzants de la banda terrorista ETA com 'Aquesta nit, mira sota el cotxe".La situació, diuen, que s'agreuja tenint en compte que l'autor de les piulades és un càrrec públic que "té total capacitat per col·lectivitzar un discurs d'odi i legitimar el terrorisme entre els seus adeptes".En aquest sentit, diuen que l'associació fa quaranta anys que "aguanta" insults públics "sense cap defensa per part del poder polític" i que van néixer, precisament, per "ser la veu dels membres dels diferents cossos policials".El regidor va fer una nova piulada ahir lamentant l'escrit. "El passat 14 de setembre vaig fer un tuit mencionant la @PoliciaSXXI que va poder ofendre i ferir sensibilitats i va estar complement fora de lloc. No va ser la meva intenció i demano disculpes".El grup de Ciutadans del municipi ha demanat la seva dimissió per uns fets que considera "intolerables". El portaveu de la formació taronja,"És inexcusable que no reprengui al seu regidor ni l'amonest perquè dóna la sensació que "estan emparant que pugui amenaçar d'aquesta forma, perquè no és l'única vegada que ho ha fet", afirma Cuadros.