Talen 20 castanyers de la plaça Baldiri Reixac de Santa Cristina

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va talar ahir una vintena dels castanyers que es troben a la plaça Baldiri Reixac pel seu mal estat, en el marc de les obres de reforma i millora que s'estan fent a l'espai. El mateix consistori va comunicar que la vintena d'arbres seran substituïts un cop acabin les obres per vint til·lers.

Alguns dels arbres talats, a més, va informar l'equip de govern, estaven malalts o morts i havien estat plantats durant els anys cinquanta. Per contra, se'n van deixar tres exemplars que estan en bon estat.

L'espai on s'estan fent les obres de millora és la plaça de l'antic Ajuntament i una zona cèntrica del municipi. La reforma compta amb un pressupost de 60.000 euros i comportarà modificacions com l'arranjament del paviment de l'espai públic amb sauló compactat i l'ampliació i canvi d'ubicació de la zona infantil. A més, la plaça tindrà una zona d'internet wifi lliure i gratuïta. Pel que fa a la zona verda, explica l'Ajuntament, es reforçarà l'enjardinat a l'espai on hi ha la font, així com els arbustos que hi ha al costat de carrer de la Teulera.