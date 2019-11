L'Oncolliga organitza una caminada en silenci a s'Agaró

Sota el lema «Em dono permís per sentir i sentir-me», la Fundació Oncolliga Girona, en col·laboració amb la Masia Cal Ros de s'Agaró i l'Ajuntament de Platja d'Aro, organitza el pròxim 23 de novembre la primera Caminada en Silenci, guiada per les psicooncòlogues de l'entitat Teresa Feliu i Sylvia Miàs. Segons l'entitat, a través d'aquesta caminada, d'uns 6 quilòmetres i oberta a tothom a partir de 16 anys, el públic podrà descobrir «un bonic tram de la Costa Brava en un absolut silenci, per concentrar-nos, escoltar tots els sons i sentir el que el mar ens ofereix».

L'ens va apuntar que s'habilitaran uns espais al final de la caminada on es permetrà parlar per compartir l'experiència. L'itinerari començarà i acabarà a la Masia de Cal Ros, situada al carrer Meravelles de s'Agaró. El recorregut serà circular i la sortida serà a les 9.30 hores del matí.