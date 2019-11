El carrer Germans Ferrer de la Bisbal perd un sentit de circulació

Les obres per augmentar la capacitat hidràulica de la xarxa pluvial dels carrers Pedró i Germans Ferrer segueixen fent el seu curs. Ahir van arrencar les actuacions al tram concret comprès entre el carrer Germans Ferrer fins a l'encreuament amb el carrer Santa Llúcia. Es preveu que aquesta intervenció s'allargui durant un mes: fins al 18 de desembre.

Com que els treballs s'han de desenvolupar a la calçada del carrer, comportaran l'ocupació d'un dels carrils de circulació de vehicles. Així doncs, aquest tram passarà a ser d'un sol carril de circulació amb pas alternatiu de vehicles regulat mitjançant un semàfor provisional. Veïns i veïnes de la zona van ser informats de les afectacions el passat divendres 14 de novembre, per tal que tinguessin coneixement que les entrades de vehicles quedaran tallades.

Les obres corresponents al projecte d'augment de capacitat hidràulica de la xarxa pluvial dels carrers Pedró i Germans Ferrer van arrencar la primera setmana de l'octubre. Aquesta actuació està localitzada als carrers Pedró, Germans Ferrer, plaça de la Sardana, passatge de la Pau i, en part, a l'interior d'una finca del carrer de Pedró. L'objectiu dels treballs és donar resposta a les inundacions produïdes en aquest àmbit, a causa de la insuficiència de les actuals canonades, i consisteixen en la implantació d'un nou col·lector de desguàs d'aigües pluvials en els carrers indicats, així com en la formació. de nous embornals de gran capacitat. El projecte també preveu la reposició de les voreres i de la calçada en aquelles parts afectades per les obres. Així, mentre durin les obres, atès que el traçat dels nous col·lectors serà per les calçades i de manera singular pel carrer Germans Ferrer (carretera Gi-660), quedarà afectat el trànsit de vehicles a l'àmbit de l'actuació i també l'accés dels vehicles a les finques que donen als carrers on s'actua.