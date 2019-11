Begur aixeca la moratòria de bars i restaurants que va aprovar a l'agost

L'Ajuntament de Begur va aixecar aquest dimarts la moratòria de les terrasses, bars i restaurants que, des del mes d'agost, impedia la nova construcció d'establiments en tot el terme municipal, així com les reformes dels ja existents. En principi, aquesta mesura –aprovada per unanimitat pel ple– havia de durar un any per poder redissenyar les línies mestres del creixement del sector d'hosteleria, així com redactar un nou pla d'ordenació urbanística municipal (POUM).

Segons ha explicat a Televisió Costabrava l'alcaldessa, Maite Selva (JxCat), s'ha decidit reprendre els tràmits de les llicències «perquè els serveis tècnics i urbanístics es trobaven amb bars i restaurants ja existents que necessitaven llicència per modificar i renovar fins i tot cases que el mateix ajuntament els demanava». Per això, des de l'oposició, els socialistes titllen d'«excusa» aquesta justificació i, segons ha explicat a Diari de Girona el seu portaveu, Francesc Pilsa, «no té sentit» revertir la mesura tan sols tres mesos més tard d'haver-la implantat, quan les circumstàncies són exactament les mateixes. «Hi havia l'opció d'aixecar parcialment la moratòria i permetre només les obres per adequar els locals existents», ha argumentat. Pel que fa a la moratòria d'allotjaments d'ús turístic, l'alcaldessa ja ha anunciat que hi estan treballant per poder-la també aixecar. En aquest sentit, Pilsa sí que està d'acord a fer-ho, perquè igualment no evita que hi continuï havent pisos turístics sense declarar.