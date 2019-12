Sant Feliu ja té nou pressupost per al 2020 després de 2 anys

El ple de Sant Feliu de Guíxols va aprovar ahir al vespre els nous pressupostos per al 2020 –després d'haver prorrogat l'any passat els comptes establerts pel 2018–, i que incrementen en dos milions d'euros fins a fregar els 30 milions.

La votació va prosperar gràcies als 13 vots de l'equip de govern –10 de Tots per Sant Feliu i 3 del PSC– enfront a tan sols un vot en contra, de Avancem/Més. La resta, 7 regidors, es van abstenir (JxCat, Guíxols des del carrer/Entesa i ERC).

Així, doncs, l'equip de govern de Carles Motas (Tots per Sant Feliu) ja té els comptes validats per apostar principalment pel condicionament urbanístic de carrers, com ara el de S'Adolitx i el Girona, unes actuacions que, conjuntament, s'eleven al milió d'euros i que preveuen posar nou asfalt i serveis d'aigua, calvegueram i enllumenat.

Tanmateix, també es vol apostar pels equipaments socials, amb 400.000 euros, ja sigui de les residències per a la gent gran o el trasllat del centre ocupacional Tramuntana, per a persones amb discapacitat intel·lectual. Segons va explicar el primer tinent d'alcalde i regidor de serveis econòmics, Josep Melcior Muñoz, estan buscant «espais molt més dignes» , ja que ara, va dir, estan en un «edifici petit i poc modern».