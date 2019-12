Commemoren el 40è aniversari del Concurs de Pessebres de Palafrugell

El Concurs de Pessebres de Palafrugell ha obert aquesta setmana el termini per presentar-se a l'edició d'enguany, que celebra el 40è aniversari, i tots aquells que ho desitgin s'hi poden inscriure fins al 20 de desembre, ja sigui de forma individual o en grup.

S'hi poden postular des de pessebres fets a cases particulars fins a aquells exposats al públic en entitats o establiments comercials. No hi ha limitació pel que fa a les mides. Els premis s'atorgaran segons tres categories: artística, monumental i popular. Els tres primers classificats de cada modalitat se'ls lliurarà, com a premi, un lot de llibres en un acte que es farà el 10 de gener al Teatre Municipal.

Fins llavors, el jurat –format per diferents persones de l'àmbit de la cultura i experts en tradicions nadalenques– visitarà tots els pessebres concursants per formular el veredicte.

Actualment, ja es poden veure 11 pessebres instal·lats, alguns dels quals participen al concurs. Així, doncs, es poden contemplar els pessebres a l'església de Sant Pere de Calella, a l'escola Torres Jonama, a l'Espai Social del Consell de la Gent Gran o al Centre Comercial Cel Obert, entre d'altres. D'entre aquests, destaquen els pessebres instal·lats al vestíbul del Teatre Municipal de Palafrugell i al Museu del Suro. Tots dos són creacions de Lluís Brias, guanyador en anteriors edicions del concurs i que l'any passat ja va exposar una de les seves obres pessebrístiques al Tabarín. En el cas del Teatre, la representació està ambientada en la capella de Sant Ramon i el mas d'en Fina d'Ermedàs. Al Museu del Suro s'hi podrà veure una retrospectiva dels pessebres que Lluís Brias ha fet en la seva trajectòria. Es tracta de reproduccions d'edificis i espais del municipi, com la plaça Can Mario o Can Bech, que exposats junts proporcionen un pessebre de grans dimensions. En aquest cas, el pessebre s'elaborarà amb l'ajuda de l'Associació Pessebrística del Baix Empordà, que cada any col·labora en el muntatge del Pessebre del Museu.