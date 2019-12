Santa Cristina d'Aro tindrà un radar mòbil per erradicar l'excés de velocitat

La Policia Local de Santa Cristina d'Aro disposarà en breu d'un equip de radar mòbil amb làser amb la finalitat de lluitar contra les infraccions de velocitat al municipi. El nou aparell s'adquireix amb una triple finalitat: millorar la segureta de les vies del municipi, sancionar els infractors per incomplir els límits de velocitat i donar resposta a les demandes veïnals. L'acció policial es complementarà amb la instal·lació de ressalts estratègics.

Abans, però, s'està realitzant una campanya d'informació i conscienciació a la ciutadania a través de dos senyals pedagògics que indiquen la velocitat dels vehicles i poder crear, al mateix temps, un mapa cinemomètric, és a dir, saber les vies amb més afluència de vehicles i les que hi ha més infraccions de velocitat. "Volem determinar els punts, dates i hores per fer els controls de radar", ha recordat el sotsinspector cap de la Policia Local, Andrés Gil.

El primer senyal pedagògic es va adquirir el 2017 i ara es complementa amb un segon, amb comptador de flux de vehicles i velocitat. Amb els dos senyals pedagògics, la Policia Local està treballant en dues direccions que després es complementaran. Per un costat, impulsar una campanya d'informació i conscienciació a la ciutadania vers els límits de velocitat al nucli urbà i el municipi. Per l'altre, confeccionar un mapa amb les vies amb més afluència de vehicles per vial i hora i determinar així les vies o els trams de vies on s'infringeixen els límits de velocitat establerts. Per fer-ho possible, els senyals s'han instal·lat com a mínim 15 dies amb alternança estacional (estiu, hivern, Setmana Santa...).

Un cop enllestit el mapa cinemomètric del municipi i realitzada la campanya de velocitat per dissuadir als infractors, la Policia començarà a executar controls de velocitat amb radar. "Es un aparell dissuasiu per lluitar contra els conductors imprudents i, per tant, reduir les probabilitats d'accidents", ha manifestat el cap de la policia cristinenca, que ha afegit: "els conductors responsables no han de patir gens, però sí els irresponsables, que ara estaran més controlats". L'aparell, d'última generació i de petites dimensions, compta amb una tecnologia molt desenvolupada. El radar té un sistema autònom i portàtil que combina la detecció de velocitat per làser, la imatge digital i l'arxiu de dades. Podrà funcionar de dia i de nit i el seu àmbit d'actuació i és de 100 metres per cada banda.