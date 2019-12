Santa Cristina Homenatge a l'atleta Celso Curiel

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va distingir ahir l'atleta veterà Celso Curiel Recio, de 70 anys, del Club Atlètic de Santa Cristina d'Aro en reconeixement a la seva trajectòria esportiva al llarg d'aquest any, després d'emportar-se tretze medalles a campionats de Catalunya i Espanya –i d'aquestes, 9 ors– i haver batut rècords, com ara l'estatal de milla en pista que va registrar a Moratalaz, a Madrid, amb una marca de 6'12"29. L'acte es va celebrar a la sala de plens i va estar presentat per la regidora d'Esports, Anna Buxó, acompanyada d'altres membres del consistori cristinenc. «És un petit homenatge, però molt i ben merescut», Va recordaR Buxó, que també Va repassaR la biografia de Curiel.