Absolen l'exedil de la CUP de Torroella d'un delicte d'amenaces a Ciutadans

El jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà ha absolt l'exregidor de la CUP de Torroella de Montgrí Robert Huertas d'un delicte d'amenaces contra un membre de Ciutadans durant un acte de la formació taronja. La jutgessa considera que hi ha «dubtes més que raonables» que fos Huertas qui amenacés un membre de Ciutadans –ara regidor– durant un acte del grup polític al municipi.

Els fets van passar el 26 de gener durant una concentració de protesta contra un acte que Ciutadans havia organitzat al municipi. El membre de Ciutadans va denunciar l'exregidor de la CUP, que el va acusar de dir-li: «Cuadros, has cavat la teva pròpia tomba». Aquesta versió la van corroborar durant el judici el denunciant i diversos testimonis.

La jutgessa, però, conclou que els vídeos aportats sobre el dia dels fets sembren dubtes sobre la identificació de la persona que va proferir les amenaces. «Examinat el material sobrant aquesta jutgessa arriba a la mateixa conclusió que el lletrat de la defensa i considera que la identificació que s'ha fet no és la correcta i que la persona que es veu al vídeo aportat per l'acusació no és el senyor Huertas», conclou la sentència.

El judici contra Huertas va quedar vist per sentència la setmana passada. Pels jutjats de la Bisbal hi van passar sis testimonis, quatre de l'acusació i dos de les defenses. Els quatre citats per la part demandant van ratificar que Huertas va amenaçar l'ara regidor de Ciutadans, Pere Cuadros, cridant que havia «cavat la seva tomba». Tres dels que van testificar van presenciar els fets, i el quart era un guàrdia civil que va recollir la denúncia i va veure el vídeo que va aportar l'acusació com a prova.

L'acusació demanava per a Huertas una multa de 1.080 euros i una indemnització de 500 euros per un delicte lleu d'amenaces. L'advocat del denunciat en demanava l'absolució.

Durant el judici, l'exregidor cupaire va negar que fos ell qui amenacés el membre de Ciutadans. També va defensar que havia mediat diverses vegades durant l'acte de protesta i va posar en dubte que Cs s'hagués confós. Al seu entendre, el partit volia «posar el focus» en la CUP.