Més de 100 propostes als pressupostos participatius de Santa Cristina d'Aro

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha rebut un total de 110 propostes en el procés dels pressupostos participatius per a l'exercici 2020. Segons va informar ahir l'Ajuntament, de les propostes presentades, 67 han estat fetes per Internet i la resta, 43, presencialment, a través d'una butlleta. Les més demandades han estat, de més a menys important, la climatització del pavelló, pipicans tancats per a gossos, asfaltatge a diversos carrers del municipi i ampliació de voreres de carrers del centre del poble.

El procés participatiu compta amb una partida econòmica de 45.000 euros i, segons el consistori, ha representat un increment de demandes respecte a l'any passat, que va ser de 81. «Estem molt contents de com ha anat la participació», ha manifestat el segon tinent d'alcalde i regidor delegat de Participació Ciutadana, Jaume Quintana.