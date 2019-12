L'Audiència de Girona ha absolt el veí de Calonge acusat de fer tocaments a la neta de la seva parella entre els mesos de setembre i octubre del 2016, quan la nena tenia 9 anys. La sentència subratlla que el relat de la menor conté «errades» que fan impossible condemnar l'acusat amb la declaració de la nena com a única prova. L'acusat s'enfrontava a una pena de 5 anys de presó i 5 anys de llibertat vigilada per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys. També s'enfrontava a pagar una indemnització de 6.000 euros.

El cas va arribar a judici a principis de novembre. L'acusat és parella de l'àvia de la menor, una nena que aleshores tenia 9 anys. Tots ells vivien en una casa de la urbanització Vescomtat de Cabanyes, conjuntament amb el pare de la nena i els seus altres dos fills. Segons l'escrit d'acusació, com a mínim en tres ocasions, el processat va fer tocaments a la menor.

Al judici, el processat va negar les acusacions. Segons va explicar, els nens van viure deu mesos amb l'àvia paterna perquè la seva mare estava a la presó i va assegurar que, durant aquest temps, mai es va quedar sol amb els menors.

El tribunal sosté que «no ha quedat acreditat» que fes tocaments a la nena «als pits i a la vagina». La sentència apunta que el relat de la menor «no convenç el tribunal sobre la producció del delicte»: «La sala ha detectat certes errades en aquest relat, per omissió, per excés o per contradicció, i això ens porta a no atorgar a l'exploració de la menor la competència i aptitud jurídica necessària».