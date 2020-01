Santa Cristina modifica el recorregut de la cavalcada dels Reis

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha anunciat una modificació de la ruta de la rua dels Reis Mags d'Orient. Fonts municipals apunten que Ses Majestats arribaran a les 18.30 hores a la plaça del Pedró, des d'on començaran el recorregut. Seguidament passaran per l'avinguda de l'Església, on la comitiva reial s'aturarà per adorar el nen Jesús. Posteriorment, el seguici continuarà pels carrers principals de la població, Pere Geronès i Teulera, fins a arribar a la plaça Mossèn Baldiri Reixac, on hi haurà instal·lat el campament reial. Es preveu que arribin a la plaça cap a les 20 hores. A la plaça, recentment reformada, els Reis rebran els infants de la població i donaran un obsequi a cada nen. D'altra banda, també visitaran personalment els infants que, per força major, no puguin assistir a la cavalcada i ho comuniquin a l'Ajuntament.



Arribada per mar a Llafranc

El recorregut dels Reis també inclourà Llafranc. Allà arribaran per mar i posteriorment es dirigiran a Palafrugell. A Llafranc el seguici reial arribarà en barca al port i iniciarà un recorregut pel passeig fins a la plaça del Promontori per rebre la benvinguda oficial. Tot seguit, s'oferirà una xocolatada popular als assistents.

D'altra banda, el recorregut de la desfilada de Palafrugell començarà a la plaça del Sol i es dirigirà, a través dels carrers de Torres Jonama, de Pi i Margall, dels Valls i de Cavallers, a la plaça Nova, on tindran lloc els actes oficials de benvinguda. Els parlaments es faran des del balcó del Centre Fraternal i, tot seguit, els Reis es dirigiran a la sala del teatre municipal, on saludaran personalment a tots els nens i nenes que vulguin.

L'Ajuntament de Palafrugell va informar ahir que qualsevol nen o nena que per malaltia no pugui assistir a la cavalcada i vulgui rebre la visita dels Reis, pot trucar al telèfon mòbil de l'àrea de Cultura –607 340 256– abans de les sis de la tarda del dia 5 de gener de 2020. També cal destacar que abans el seguici reial realitzarà les tradicionals visites al centre Palafrugell Gent Gran i a l'asil. Les persones sordes podran seguir el pregó, ja que hi haurà un intèrpret.