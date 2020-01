Calonge se suma a la campanya per trencar estereotips de gènere

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, a través de la regidoria d'Igualtat, se suma a la campanya #trenquemestereotips que impulsa l'Institut Català de la Dona (ICD) a través de la qual fomenta la utilització del temps de joc per avançar en l'educació de nens i nenes en els valors de la igualtat efectiva de dones i homes, segons va avançar Ràdio Capital.

La campanya, a la qual s'adhereix l'Ajuntament, vol impulsar la superació dels estereotips de gènere que es transmeten als infants a través del temps de joc i les joguines. L'objectiu és promoure l'educació en els valors i comportaments de la igualtat de gènere, per facilitar que els infants desenvolupin tot el seu potencial en qualsevol àmbit de la vida, respectin les diferències i no aprenguin a discriminar.

Desconstruint estereotips

Les imatges de la campanya juguen amb la combinació de joguines que fàcilment s'identifiquen amb estereotips de gènere i la seva desconstrucció per superar els estereotips sexistes que condicionen les criatures a uns determinats jocs, ja que tothom ha de poder desenvolupar la tendresa, la valentia, la sensibilitat, la iniciativa o la fortalesa.

La campanya destaca que els jocs i les joguines no són només un entreteniment, sinó que també són instruments que serveixen per construir imaginaris i identitats. El joc, com la nutrició, la salut, la protecció i l'educació, és essencial per desenvolupar el potencial dels infants.