El centre de Platja d'Aro s'omple de festa, disfresses i confeti en la primera rua de Carnaval sense alcohol

Platja d'Aro (Baix Empordà) ha tornat a ser el centre de festa i les disfresses. La rua de Carnaval més multitudinària de les comarques gironines s'ha tornat a omplir de gent per veure les 66 carrosses que han recorregut els carrers de la localitat. Unes carrosses que han tornat a tenir temàtiques ben diferents, però que aquest any compartien una mateixa característica, a cap d'elles hi havia begudes alcohòliques durant el recorregut. La prohibició per part de l'organització ha aixecat polseguera, ja que mentre que alguns figurants ho veuen amb bons ulls, altres han criticat la mesura i pensen que "és excessiva" i n'hi havia prou prohibint l'alcohol als conductors. La majoria de carrosses en duien, però no han consumit durant la desfilada.