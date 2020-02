Un detingut i quinze identificats en una operació contra el tràfic de drogues en un bar de la Bisbal d'Empordà

Un operatiu policial conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la Bisbal d'Empordà s'ha saldat amb un detingut de 34 anys i quinze persones identificades per tràfic de drogues, en un bar del centre del municipi. La intervenció es va fer aquest divendres cap a les vuit del vespre, en un establiment que es troba al Carrer Mesures, just al costat de l'església. La policia va tenir coneixement que en aquest bar s'hi traficava amb drogues, un fet que genera des de fa temps molèsties als veïns de la zona. Un cop al lloc dels fets, els policies van trobar un veí de la localitat que portava sis paperines de cocaïna a sobre. Va ser aleshores quan els agents van procedir a detenir-lo per un delicte contra la salut pública.

Posteriorment, els Mossos van identificar quinze persones que es trobaven a l'interior o a la terrassa de l'establiment. Durant aquest procediment hi va haver certa tensió i és que un dels identificats duia una arma blanca a sobre, fet pel qual es va aixecar acta. També es va deixar constància de la falta de respecte als policies que intervenien en l'operatiu. Es tracta d'una intervenció periòdica que es fa per tal de mantenir la convivència i en les quals treballen plegats la Policia Local i els Mossos.

Durant el registre, els agents van prohibir el pas als carrers adjacents al bar, situat al centre de la Bisbal d'Empordà. L'arrestat, de nacionalitat marroquina i 34 anys passarà a disposició del jutge de guàrdia de la Bisbal d'Empordà en les properes hores.