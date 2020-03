Alumnes de secundària de Palafrugell podran alertar d'assetjament amb una app

Els 1.400 alumnes de secundària que estudien en algun dels quatre instituts de Palafrugell podran denunciar els casos d'assetjament escolar de forma anònima a partir de l'aplicació B-resol. Aquesta app permet que qualsevol alumnes, sigui víctima o testimoni, pugui avisar al seu professor de confiança sobre una situació de 'bullying' de forma anònima. A partir d'aquí, cada centre decidirà com gestiona la informació i també quins protocols activa segons la denúncia. L'Ajuntament de Palafrugell ha ofert aquest servei de forma gratuïta a tots els alumnes dels centres de secundària, ja siguin públics o concertats.

El CEO de l'empresa que ha desenvolupat l'app, Josep Fígols, ha destacat que "fins ara, la implantació de B-resol sempre havia estat una decisió individual de cada centre" i Palafrugell és el primer municipi que fa "una aposta global per a tots els centres, sense tenir en compte la titularitat". Fígols ha remarcat que aquesta acció "demostra un compromís absolut en la lluita contra l'assetjament escolar".

Per la seva banda, la regidora d'Educació, Mònica Alcalà, ha apuntat que l'aplicació "també servirà per recollir informacions que puguin ser indicadores de possibles trastorns de la conducta alimentària". Per això creu que és un "bon recurs" per facilitar "la comunicació de fets i conductes que perjudiquin al benestar propi o de companys".