Dos gossos ataquen i malfereixen una parella que passejava a Calonge

Dos gossos potencialment perillosos han atacat i malferit una parella a Calonge (Baix Empordà). Els fets van passar aquest diumenge a la tarda. Els joves passejaven amb el seu gos quan els dos animals, de raça staffordshire, van escapar-se d'una casa okupada. Els gossos perillosos van anar directes cap a l'altre per atacar-lo i quan la parella s'hi va interposar, els van mossegar.

Al noi li van fer ferides a la cama i a la noia, en una orella, la mà i el braç. A més, els dos gossos van ferir el seu amo, que va sortir de la casa okupada per intentar separar-los. De moment, no es té constància que la parella hagi presentat denúncia. Però la Policia Local, que va aixecar acta, ja ha assegurat que, si no, seran ells qui l'interposaran d'ofici.