Un conductor xoca amb una paret del camp de futbol de Torroella i la destrossa

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí començarà aquesta setmana la reparació de la paret de l'entrada del camp de futbol local que va destrossar un conductor en xocar-hi accidentalment.

Segons va explicar l'alcalde, Jordi Colomí, l'accident es va produir fa un parell de mesos, quan el conductor, un senyor d'edat avançada, que tenia el cotxe aparcat davant el camp de futbol, va xocar contra la paret per causes que es desconeixen. «Al lloc on va impactar hi ha un banc on habitualment hi ha els pares i mares que esperen que la mainada surti del camp», va explicar Colomí, qui va subratllar que «per sort» en el moment de l'impacte no hi havia ningú assegut.

A causa de l'impacte, la paret d'una de les oficines del camp va quedar completament esquerdada, mentre que el banc va quedar destrossat.

El batlle va relatar que, en tractar-se d'un equipament municipal, s'han hagut de fer «molts tràmits» que han endarrerit l'obra. De fet, el consistori va haver de preparar un projecte -aprovat el 18 de febrer- i posar-lo a concurs públic. «Les obres han d'estar enllestides per Setmana Santa», va dir Colomí, qui va remarcar que el conductor va sortir il·lès del xoc.