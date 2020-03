Suspenen tots els actes de la processó de Verges pel coronavirus

La processó de Verges finalment ha estat suspesa aquest matí per «prevenir» la propagació del coronavirus. Segons ha informat l'Associació que organitza l'acte a través d'un comunicat, la suspensió afecta tots els actes previstos per Dijous i Dissabte Sant i Dilluns de Pasqua. «És una decisió que ens afecta molt a nivell de poble, però la situació és molt complicada i la salut de les persones preval per sobre de qualsevol celebració o acte cultural» assegura l'entitat en el document.

En el comunicat, l'Associació Processó de Verges també detalla que retornaran íntegrament l'import de les entrades per veure la Passió: les compres fetes online es retornaran a la mateixa targeta des de la qual es va efectuar la compra; mentre que les efectuades a l'Ajuntament o al Centre de Visitants, se'ls retornarà l'import en efectiu un cop finalitzat l'Estat d'Alerta.

Respecte a la presentació dels nous cascos de la dansa de la mort que s'havia de fer el proper 28 de març, s'ha cancel·lat. «L'any vinent tornarem amb més força, il·lusió i empenta que mai», conclou el comunicat.

Aquest cap de setmana, l'Associació mantenia la porta oberta a la possible celebració de la processó, un fet que va generar dures crítiques a les xarxes socials. De fet, dissabte passat, l'entitat va informar que estaven «en contacte permanent amb l'Ajuntament i el Departament de Salut per estudiar la situació» i que tenien prevista una reunió aquesta setmana per «actuar en conseqüència».