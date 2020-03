La Policia de Palamós deté un home que s'ha negat a fer cua i ha causat aldarulls en un supermercat

La Policia Local de Palamós ha detingut un home que no volia fer cua en un supermercat i ha causat aldarulls.

Els fets s'han iniciat cap a quarts de tres a fora d'un supermercat de la localitat de la Costa Brava.

L'agressor s'havia d'esperar fora del local fent cua perquè així ho marcava el supermercat per qüestions d'aforament a causa de l'estat d'alarma, aquest però s'hi ha negat.

L'home ha accedit per la força al local i aquest s'ha enfrontat al vigilant de seguretat.

Hi ha hagut una picabaralla i ha causat aldarulls al local.

Finalment, s'ha demanat la intervenció de la Policia Local i els agents han arrestat l'agressor.

Aquest home ha acabat arrestat per desobeir les restriccions i resistir-se provocant aldarulls en un supermercat del municipi.

Es tracta de la cinquena detenció a la demarcació de Girona per no fer cas a les restriccions que marca l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus. Se n'han efectuat a Blanes (1), Lloret de Mar (2), Banyoles (1) i ara, una a Palamós.