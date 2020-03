Enxampen quatre nois jugant al golf a Santa Cristina d'Aro

La Policial Local de Santa Cristina d'Aro va denunciar ahir quatre joves que jugaven a golf i s'havien saltat el confinament establert pel decret per fer front al coronavirus.

Són veïns de segona residència al municipi i van entrar a les instal·lacions del golf Costa Brava, que estan tancades.

Els agents els van descobrir, anant amb els pals i tot l'equip, jugant al camp.

Els nois -d'entre 23 i 26 anys- van dir als policies que ells no feien res dolent. Això, però, no els va servir per evitar la denúncia.