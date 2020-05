Detenen un conductor begut a Platja d'Aro que va atacar amb un ganivet els policies locals que el van aturar

La Policia Local de Platja d'Aro (Baix Empordà) ha detingut un conductor begut que va intentar clavar un ganivet als agents quan el van aturar. Els fets van tenir lloc aquest diumenge a la matinada. L'arrestat, que té 47 anys i no és del municipi, estava circulant de manera temerària i sense fer cas dels senyals de trànsit. Els policies que li van donar l'alto van veure de seguida com presentava símptomes evidents d'anar begut. L'home, però, es va negar a fer la prova d'alcoholèmia, va insultar els policies i va acabar traient un ganivet de grans dimensions de sota del seient, amb el qual els va intentar atacar. La Policia Local va haver de mobilitzar diversos efectius per poder-lo reduir i posar-li les manilles.

La detenció va tenir lloc aquest diumenge, poc abans de les cinc de la matinada. L'home, que té 47 anys i que no és veí de Platja d'Aro, circulava sense fer cas dels senyals de trànsit. La Policia Local el va aturar després que se saltés un 'STOP' i, tan bon punt l'infractor va obrir la porta del cotxe, els agents van adonar-se que desprenia fortor d'alcohol.

Els policies van demanar-li que se sotmetés a l'etilòmetre, però l'home s'hi va negar de manera reiterada. Estava molt alterat, va començar a insultar els policies i, de cop i volta, va treure un ganivet de grans dimensions de sota del seient.

L'infractor va brandar l'arma davant dels policies i els va intentar atacar. Per reduir-lo, va ser necessari mobilitzar més efectius. La Policia Local el va arrestar, va traslladar-lo fins al CAP perquè li fessin una revisió mèdica –allà, l'home va tornar a muntar aldarulls- i després va traspassar la detenció als Mossos d'Esquadra.