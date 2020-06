La Policia de Santa Cristina troba una dona de 83 anys desapareguda gràcies al dron d'un agent

La Policia de Santa Cristina d'Aro va localitzar ahir al migdia una dona de 83 anys desapareguda gràcies al dron d'un agent.

Feia tres hores que no se'n sabia res i la van localitzar ràpidament amb l'enginy tecnològic en una àrea boscosa de la urbanització Bell-lloch II.

La família va donar l'alerta a la policia perquè no en sabia res des que havia anat a passejar, d'això ja en feia unes tres hores.

La Policia Local va coordinar un dispositiu amb el suport dels Bombers i dels Mossos d'Esquadra.

Un dels agents que té un dron el va alçar per tal de mirar si localitzaven la dona en una àrea propera on estava amb la seva filla i se la va trobar, uns quinze minuts després, en una àrea boscosa de la urbanització Bell-lloch II.

Quant el dispositiu de recerca la va localitzar, la dona estava a terra molt desorientada, ja que té pateix un principi d'Alzheimer.

El SEM la va atendre i la va traslladar a l'hospital Trueta per fer-li una revisió mèdica.

La Policia Local de Santa Cristina no compta encara amb cap dron però pròximament, podria tindria un a les files de la Policia Local, que com s'ha vist en els últims mesos són molt útils per diferents tasques policials.