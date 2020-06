Comencen les obres de construcció de la nova estació d'autobusos a la Bisbal d'Empordà

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha començat aquest dilluns les obres de construcció de la nova estació d'autobusos de la Bisbal d'Empordà, a la carretera de Cruïlles. La nova infraestructura ocuparà uns 3.000 metres quadrats i tindrà quatre andanes a més d'una zona d'aparcament per a turismes. Al centre hi haurà una marquesina amb un edifici amb els serveis. La nova estació evitarà l'entrada de busos a la zona urbana, ja que connectarà directament la GI-664 amb la C-66. Les obres duraran uns sis mesos i la inversió prevista pel Departament és d'un milió d'euros. Actualment hi ha quatre línies d'autobús que fan parada a la Bisbal i les utilitzen uns 400 usuaris al dia.