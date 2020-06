La Fiscalia investiga el geriàtric de Palafrugell per la mort de 36 residents

La Fiscalia investiga el geriàtric Palafrugell Gent Gran per la mort de 36 residents durant la pandèmia. Concretament, segons va informar ahir ACN, l'òrgan ha obert diligències d'investigació per la possible comissió de delictes d'imprudència amb resultat de mort. La investigació se centra a determinar si el geriàtric no va adoptar els mitjans necessaris per evitar contagis entre els residents i si, un cop els usuaris ja s'havien infectat per COVID-19, el tractament i les cures que se'ls van proporcionar van ser els adequats.

La investigació s'inicia després que l'associació de familiars de residents i usuaris del centre va decidir, en assemblea telemàtica el 30 de maig, emprendre accions legals i posar en coneixement de la Fiscalia «una sèrie de fets que poden ser constitutius de delicte intencionat o no». Li van trametre un escrit, exposant la situació viscuda al geriàtric, perquè si el ministeri públic ho considerava oportú obrís una investigació. La presidenta de l'associació, Maria Lluïsa Farràs, va explicar ahir a aquest diari que estava «sorpresa» perquè encara no li ha arribat cap notificació oficial de la Fiscalia i es va assabentar de la notícia pels mitjans de comunicació. Tot i així, va afirmar que és una «bona notícia» que s'hagin obert diligències. D'altra banda, la directora d'Atenció a la Dependència dels Serveis Integrals del Baix Empordà, Núria Comas, també va explicar a aquest diari que encara no havia rebut cap requeriment de la Fiscalia i que no faria declaracions fins que no en tingui constància.

Finalment, segons va explicar ACN , els Departaments de Salut i Afers Socials van declinar fer declaracions però van assegurar que col·laboraran aportant tota la documentació que se'ls requereixi.



Investigació a Catalunya

La investigació al geriàtric de Palafrugell se suma a la trentena de les que s'han obert arreu de Catalunya per la gestió dels centres de gent gran durant la pandèmia. Hi ha diligències obertes tant per via penal com per via civil, arran de l'elevada mortalitat que van registrar alguns geriàtrics. A Palafrugell, la investigació s'encarrila per via penal.

De fet, segons dades actualitzades, al Palafrugell Gent Gran han mort 36 residents per coronavirus del total de 150 que hi viuen. El centre Fundació Palafrugell Gent Gran va ser de les primeres residències de la província –i de Catalunya– que va rebre l'impacte del coronavirus, ja que van detectar els dos primers casos el 23 de març, deu dies després d'haver suspès totes les visites externes, el centre de dia i haver tancat l'accés. Malgrat tots els esforços per contenir el virus, ben aviat va convertir-se en un brot que va causar un impacte letal. La situació de seguida va generar malestar entre els familiars i van qüestionar la manca de comunicació per part de la direcció del centre, tot i que a partir de llavors va ser més fluida. A principis de maig, Núria Comas va reconèixer a aquest diari que «vam estar molt bolcats en decisions assistencials i en com organitzar el centre» i seguir tots els protocols, de manera que no van informar cada família individualment, sinó només les dels residents afectats.



«La informació arribava tard»

Els treballadors de Palafrugell Gent Gran van assegurar que van fer tot el possible per cuidar els usuaris del geriàtric però van lamentar que els protocols «canviaven cada dia» i la informació a la plantilla va arribar «tard i malament».

La presidenta del comitè d'empresa, Rosa Moreno, entén que els familiars dels residents vulguin que s'investigui si hi va haver algun tipus de negligència tenint en compte l'elevada mortalitat al centre. Moreno va explicar a ACN que l'hospital de Palamós va assumir la gestió de la segona planta, convertida en sociosanitari per a malalts COVID-19, i només hi van treballar alguns professionals del geriàtric de manera «puntual».

Segons Moreno, van patir moments d'escassetat de material pel retard en l'arribada de mascaretes i equips de protecció individual. En aquest sentit, Moreno va explicar que va arribar una partida de mascaretes el 20 de març quan feia «una setmana» que l'havien reclamada i que els equips de protecció individual van arribar el dia 30 del mateix mes.