Reobre el Pp's Park de Platja d'Aro

El Pp's Park, que compta amb una trentena d'atraccions (entre les quals una zona de realitat virtual i cinema 8D) ha hivernat tres mesos més d'allò previst. Però aquesta tarda, els llums, la música i l'anar i venir dels més petits han tornat a formar-ne part.

El Pp's Park reobre, però ho fa amb totes les mesures de seguretat per prevenir la covid-19. D'entrada, s'ha fet un test ràpid de coronavirus a tota la plantilla. Cada dia, a més, els treballadors –en temporada alta, una quarantena- hauran de passar un control de temperatura. En tot moment portaran guants i cadascun portarà el seu propi pot de gel hidroalcohòlic per desinfectar-se.

A més, la neteja i desinfecció a l'interior del parc serà constant. "Entre viatge i viatge, a cada atracció hi haurà un supervisor que en desinfectarà les superfícies de contacte", explica la portaveu. Gómez també concreta que, en el cas d'atraccions en què sigui més difícil fer aquesta feina –com la piscina de boles o els inflables- s'hi aplicarà un producte específic que dura 24 hores.

Durant el dia, a més, hi haurà un equip que netejarà constantment les zones de pas. I quan el Pp's Park tanqui portes al final de la jornada, se'n farà una desinfecció a fons. Les famílies, a mes, disposen de sis punts amb dispensadors d'hidrogel repartits arreu del parc.

Sis càmeres tèrmiques



A més, el Pp's també ha instal·lat càmeres tèrmiques als accessos, per controlar-ne l'aforament i evitar aglomeracions. En concret, hi ha sis dispositius instal·lats a les entrades i sortides –també a les d'emergència- per evitar que se superi el nombre màxim de clients.

"El Pp's Park té capacitat per a un miler de persones, i d'entrada obrim al 50%; més endavant, quan s'entri dins la nova normalitat, ho farem en un 75%", explica Gómez. La portaveu del parc d'atraccions també concreta que, en paral·lel, es controlaran els "punts calents" de l'interior –allà on es poden concentrar més persones- per evitar que hi hagi massa gent alhora.

Els responsables del Pp's Park també han instal·lat rètols informatius a diferents punts de l'equipament. Per últim, també s'han previst promocions especials. Per a cada recàrrega superior a 40 euros, el client rebrà una mascareta o un pot de gel hidroalcòholic de regal (tots dos, amb el logo del Pp's Park).

Primeres famílies



Aquesta tarda, a les cinc, les primeres famílies ja han començat a gaudir de les atraccions. Inflables, cavallets, llits elàstics, sínia, muntanya russa, pescar ànecs... "Nosaltres som campistes i el meu fill recordava que l'estiu passat veníem al Pp's Park i ja ens ho demanava", explica un pare de Vic, que ha dut el seu nen de 2 anys al parc d'atraccions.

Avui ells han fet un puja i baixa, en espera de poder tornar a Platja d'Aro per passar l'estiu al càmping. "Després de tres mesos i mig de confinament, és un plaer poder tornar a venir-hi", explica el pare. "Veiem com el nen torna a gaudir de nou i passem pàgina de totes aquestes setmanes que han estat una mica un malson", conclou.