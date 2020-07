Begur consolida la vegetació en el sistema dunar de la platja del Racó

L'Ajuntament de Begur (ha aconseguit que es consolidi l'espècie 'Stachys marítima' en les dunes de la platja del Racó. Es tracta d'un tipus de planta protegida que habita a les dunes, però que no en quedava a les platges de Begur. De fet, el consistori afirma que cada vegada és més difícil trobar-ne a la Costa Brava i arreu del litoral de la península. Des de principis del 2019, el consistori va marcar una zona a la platja del Racó per fomentar el creixement d'un sistema dunar. A més, l'Ajuntament va col·locar panells informatius explicant el valor ecològic d'aquest tipus d'hàbitat natural i totes les espècies que hi viuen.

L'activitat humana i el pas dels vehicles són un dels principals riscos d'aquesta planta i també de la supervivència de les dunes.