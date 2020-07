Les entitats ecologistes Salvem el Golfet, SOS Empordanet, IAEDEN i Naturalistes de Girona han presentat l'escrit de demanda contra el pla urbanístic de Cap Roig al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el marc del procés jurídic per la denúncia presentada l'agost del 2019. L'entitat argumenta davant l'alt tribunal que la Fundació La Caixa pretén «alterar» la finalitat del Pla Especial Urbanístic per a la construcció de tres edificis en un espai «dotat amb la màxima protecció». En el marc d'aquests Pla Urbanístic els ecologistes subratllen que aquestes obres «s'han d'emplaçar en el medi rural i han de ser les mínimes imprescindibles» per preservar l'entorn natural.

En l'escrit, presentat la setmana passada, els ecologistes alerten de la «incompatibilitat dels nous usos, edificacions i construccions amb la màxima protecció dels terrenys derivada tan de la seva inclusió a la Xarxa Europea Natura 2000» així com de la seva especial protecció en base a les disposicions del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines, i alerten que les tres edificacions que La Fundació La Caixa vol construir equivalen a 1.500 metres quadrats de sostre nou.

Un altre dels punts destacats de l'escrit també posa de manifest la «contrarietat a Dret de l'ús hoteler o ús d'allotjament per al personal adscrit a l'equipament i per als assistents a l'activitat».



La resposta de la Fundació

Fonts de la Fundació la Caixa van respondre ahir que «estem tranquils perquè sabem que complim amb tots els requisits ambientals i els requeriments que se'ns demanen» i van afegir que «restem a l'espera de la resolució judicial».