Territori atura la licitació dels terrenys de Ràdio Liberty i tomba el projecte Aquam

La comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament ha aprovat avui aturar la tramitació de la concessió d'ús dels terrenys de l'antiga Ràdio Liberty a la platja de Pals, «per tal que sigui la Generalitat qui lideri la recuperació definitiva d'aquest important espai natural».

Segons ha informat Catalunya En Comú Podem, aquesta decisió arriba mig any després que el grup parlamentari presentes una Proposta de Resolució i diverses preguntes al Govern de la Generalitat relacionades amb aquesta qüestió.

Així mateix, i tal com demanava l'associació Salvem Platja de Pals, Territori també ha descartat el projecte Aquam com a una possibilitat per aquests terrenys, un gran complex format per dos aquaris que hagués ocupat 6.600 metres quadrats a la zona.

Finalment, els Comuns han pactat una esmena transaccional amb els grups parlamentaris del Govern, Junts per Catalunya i ERC, en què s'insta «a l'administració corresponent d'acord amb el conveni signat a retirar el més ràpid possible les edificacions que queden encara de l'antiga Ràdio Liberty, respectant, això sí, les restes arqueològiques que hi puguin haver i aquelles necessàries per a desenvolupar competències municipals o projectes compatibles amb els valors mediambientals».