Un conductor begut provoca tres accidents de trànsit a Palafrugell i Begur

Un conductor begut va provocar tres accidents de trànsit a Begur i Palafrugell la nit del 24 de juliol. Es tracta d'un hom de 31 anys i veí de Vic, que triplicava la taxa d'alcoholèmia permesa i que va acabar denunciat per la policia com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.

El primer dels fets va succeir quan passaven vuit minuts de les dotze de la nit a la carretera GIV-6546 dins del terme municipal de Palafrugell on els mossos van ser alertats que un turisme havia col·lidit amb un altre cotxe i s'hauria donat a la fugida.

En arribar a l'accident, els mossos van saber que s'havia produït un segon accident, en aquest cas hauria succeït a la carretera GIP-6531 al seu punt quilomètric 1, dins el terme municipal de Begur on un turisme de les mateixes característiques que el primer accident, també hauria col·lidit amb un altre vehicle i hauria marxat del lloc. En aquest cas, el cotxe va perdre la placa de matrícula i la roda del davant, tot i això va continuar circulant.

Mentre els agents donaven assistència als accidentats, on no hi havia ferits, amb l'ajuda de les policies locals de Begur i Palafrugell van muntar un dispositiu per tal de localitzar el vehicle fugitiu.

En poca estona els mossos van ser alertats per la policia local de Palafrugell d'un tercer accident, provocat pel vehicle que estaven buscant, a la mateixa carretera GIP-6531 dins el terme municipal de Palafrugell, en aquest cas, però, els agents van poder aturar el cotxe.

Quan els mossos van arribar, van comprovar que el conductor causant dels sinistres estava il·lès però tenia símptomes evidents d'anar sota la influència de begudes alcohòliques. En fer-li la prova de l'alcohol va donar un resultat final positiu de 0,80 mg/l en aire expirat, més del triple per sobre del límit màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mg/l.

Davant les evidències els agents van denunciar penalment al conductor del turisme com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.

El denunciat, que no tenia antecedents, està pendent de declarar sobre els fets davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal.