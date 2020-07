Busquen allotjaments per als temporers que treballaran en la recollida de la poma al Baix Empordà

El Consell Comarcal del Baix Empordà i empreses agrícoles estan buscant espais per allotjar els temporers que treballaran en la recollida de la poma i evitar situacions com la de la comarca lleidatana del Segrià.

Segons informa aquesta administració, les parts estan en contacte amb la Generalitat per a la collita de poma i les derivacions que es poden produir com a conseqüència de la pandèmia.

El Consell Comarcal ha contactat amb els alcaldes dels municipis on hi ha cultius i s'han analitzat possibles equipaments per allotjar temporers, com centres cívics o pavellons.

Les empreses que van participar en la reunió van ser Girona Fruits i Cooperativa Costa Brava, que aglutinen el 90% dels productors.

La collita de poma requereix dels serveis d'entre 1.500 i 2.000 persones, de les quals prop de la meitat són fixes, un 30% fixos discontinus i un 20% treballadors temporals puntuals.

La incorporació d'aquests últims és progressiva i es fa en tres períodes, que abracen agost, setembre i, finalment, novembre, però una part important d'ells resideix habitualment al Baix Empordà, per la qual cosa no requeririen allotjament extraordinari.

El president de Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro, ha assegurat que "la situació d'aquí no és la de Lleida, ni per volum ni per tipologia dels temporers, però cal ser previsors i pensar en protocols per si aparegués un rebrot" de la Covid-19.