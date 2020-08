Confinen els veïns d'una urbanització per un incendi a Sant Feliu de Guíxols

Els Bombers de la Generalitat han controlat un incendi que s'ha declarat a una parcel·la propera a la carretera de Palamós. Segons els Agents rurals, el foc ha calcinat prop de mitja hectàrea i ara investiguen les causes del foc.



Els Bombers han rebut l'avís sobre les 15 hores i han treballat 3 mitjans aeris i fins a 26 dotacions terrestres. L'absència de vent a la zona ha facilitat les tasques d'extinció, avisen els cossos d'emergències. Tot i això i com a mesura preventiva s'ha demanat a la població de les Bateries tancar portes i finestres i no sortir dels seus domicilis, ja que el vent portava el fum cap a la zona, que ha format una columna visible des de moltes parts del municipi. En les tasques de seguretat, també hi han treballat patrulles de la Policia Local.





L'incendi de #SantFeliuGuixols ha afectat una superfície aproximada de 0,5 hectàrees.



Seguim a la zona investigant les causes del mateix.



?? Imatges des de l'helicòptder dels #AgentsRurals que es trobava fent tasques de vigilància d'incendis a la zona de l'Empordà. https://t.co/kWrEXEnMck pic.twitter.com/72U8fooXLR — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 5, 2020